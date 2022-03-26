ВСУ сбили российский бомбардировщик в Харьковской области — воздушное командование Восток 26 марта, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Украинская ПВО сбила российский бомбардировщик и беспилотник в Харьковской области (иллюстративное фото) (Фото:ВМС ВС Украины)

Украинская ПВО в Харьковской области сбила российский бомбардировщик, а также вражеский беспилотник.



Об этом сообщили в Facebook-странице Воздушного командования Восток.

«Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования на востоке уничтожены две вражеские цели. Так, на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем „распрощался с жизнью“ БПЛА», — говорится в сообщении.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

