ВСУ сбили российский бомбардировщик в Харьковской области — воздушное командование Восток

26 марта, 17:37
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Украинская ПВО сбила российский бомбардировщик и беспилотник в Харьковской области (иллюстративное фото) (Фото:ВМС ВС Украины)

Украинская ПВО сбила российский бомбардировщик и беспилотник в Харьковской области (иллюстративное фото) (Фото:ВМС ВС Украины)

Украинская ПВО в Харьковской области сбила российский бомбардировщик, а также вражеский беспилотник.

Об этом сообщили в Facebook-странице Воздушного командования Восток.

«Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования на востоке уничтожены две вражеские цели. Так, на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем „распрощался с жизнью“ БПЛА», — говорится в сообщении.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Харьковская область Воздушное пространство Беспилотник Харьков БПЛА ПВО Бомбардировщики РФ Российские беспилотники Бомбардировщики Война России против Украины

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