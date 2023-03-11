В Харькове полностью возобновили подачу электричества
В Харьковской области продолжают возобновлять электроснабжение (Фото:НЭК Укрэнерго)
В Харькове в ночь на 11 марта заживили всех абонентов — потребителей электроэнергии. Работы по восстановлению движения электротранспорта еще продолжаются.
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, энергетики области продолжают работать над восстановлением энергосистемы, получившей повреждения из-за массированных российских обстрелов.
Сейчас в Харьковской области без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино.
"В ближайшее время энергетики там также возобновят электроснабжение", - добавил Синегубов.
Утром 9 марта во время массированной атаки по Украине войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову и области. Всего было выпущено 15 ракет С-300, в результате чего Харьков полностью обесточен.