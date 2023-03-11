В Харькове полностью возобновили подачу электричества

11 марта, 10:19
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В Харьковской области продолжают возобновлять электроснабжение (Фото:НЭК Укрэнерго)

В Харьковской области продолжают возобновлять электроснабжение (Фото:НЭК Укрэнерго)

В Харькове в ночь на 11 марта заживили всех абонентов — потребителей электроэнергии. Работы по восстановлению движения электротранспорта еще продолжаются.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, энергетики области продолжают работать над восстановлением энергосистемы, получившей повреждения из-за массированных российских обстрелов.

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Сейчас в Харьковской области без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино.

"В ближайшее время энергетики там также возобновят электроснабжение", - добавил Синегубов.

Утром 9 марта во время массированной атаки по Украине войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову и области. Всего было выпущено 15 ракет С-300, в результате чего Харьков полностью обесточен.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Харьковская область Харьков Электричество Электроснабжение Свет Отключения света Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел ракетная атака

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