Терехов подтвердил дневные ракетные обстрелы района ХТЗ в Харькове

30 июля, 21:18
Российский снаряд (иллюстративное фото) (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

Российский снаряд (иллюстративное фото) (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел россиянами района Харьковского тракторного завода (ХТЗ) днем в субботу, 30 июля.

«Дневной обстрел района ХТЗ. Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите свои жизни», — написал он в Telegram.

Ночью 30 июля русские войска обстреляли ракетами учебное заведение в Слободском районе Харькова.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Ракеты Харьковская область Харьков Ракетные удары ХТЗ Игорь Терехов

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