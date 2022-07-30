Терехов подтвердил дневные ракетные обстрелы района ХТЗ в Харькове
Российский снаряд (иллюстративное фото) (Фото:Игорь Терехов / Facebook)
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обстрел россиянами района Харьковского тракторного завода (ХТЗ) днем в субботу, 30 июля.
«Дневной обстрел района ХТЗ. Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите свои жизни», — написал он в Telegram.
Ночью 30 июля русские войска обстреляли ракетами учебное заведение в Слободском районе Харькова.
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