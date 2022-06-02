Снаряд попал в здание школы. Ночью российские оккупанты обстреляли Харьков, погибли два человека
Российские войска обстреливают Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)
Минувшей ночью российские оккупанты обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова, погибли два человека.
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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, на Салтовке снаряд попал в здание школы. Погибла одна женщина, один мужчина получил ранения. Еще три женщины, находившиеся в школе, спасены сотрудниками ГСЧС.
Синегубов добавил, что еще двое мирных жителей Харькова получили ранения в результате дневных обстрелов, в среду, 1 июня.
Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали село Циркуны Харьковского района — один человек получил ранения.
«Россияне также били по г. Чугуев, с. Коробочкино и пгт Клугинно-Башкировка Чугуевского района», — заявил он.
В результате четверо мирных жителей получили ранения.
«На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и удержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны. Наши военные продолжают наносить врагу потери», — заявил глава области.
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