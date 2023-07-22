Двое погибших, один пострадавший. Российские оккупанты обстреляли громады в Харьковской области 22 июля, 19:58 Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданских на Харьковщине, из-за чего погибли два человека, а также пострадал один местный житель. (Фото:Харьковская областная прокуратура/Telegram)

Российские террористы продолжают обстреливали гражданское население в Харьковской области, в результате чего погибли женщина и мужчина, а один человек получил ранения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в своем Telegram.

В субботу, 22 июля, российские захватчики дважды обстреляли город Купянск.

По данным следствия, примерно в 11:00 оккупанты впервые обстреляли город, в результате чего была повреждена территория частного предприятия. Затем в 13:30 российские военные вновь обстреляли Купянск.

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Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

«В результате вражеского обстрела погибла 57-летняя мирная жительница», — говорится в сообщении Харьковской облпрокуратуры.

Также российские оккупанты около 15:00 осуществили обстрел пгт Двуречная. В прокуратуре сообщают, что в результате таких действий погиб 45-летний местный мужчина, а 60-летний житель был госпитализирован в больницу.

В субботу, 22 июля, оккупанты осуществили сброс взрывного устройства в центре города Середина-Буда в Сумской области, из-за чего пострадали двое местных мужчин.