Удар по инфраструктуре. Власти Харькова рассказали о последствиях вечерней атаки россиян 17 февраля, 09:28 Последствия удара россиян по Харькову вечером 16 февраля (Фото:Харьковская областная прокуратура/Facebook)

Пострадавших в результате обстрела Харькова в вечер четверга, 16 февраля, нет. Повреждены два нежилых здания.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Оккупанты атаковали два района Харькова — Киевский и Основянский — после 23:00. По предварительным данным, ракетами ЗРК С-300 из Белгородской области РФ. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что от взрывной волны повреждены цеха одного из предприятий.

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Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook

Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что в результате удара по объектам критической инфраструктуры также повреждены транспортные средства и железнодорожный путь. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook

Фото: Харьковская областная прокуратура/Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области под атаку попали не менее 12 населенных пунктов. В частности, россияне применяли боевую авиацию и артиллерию в Волчанске — власти сообщали о шести раненых и погибшем. В поселке Большой Бурлук военные РФ ранили 44-летнюю женщину, ее госпитализировали. Также подразделения Сил обороны отразили атаки в районах Гряниковки и Синьковки.