Россияне ночью ударили по Харькову ракетами С-300 17 сентября, 10:00 Россияне в очередной раз обстреляли Харьков из С-300 (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны РФ)

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Харькову из комплекса С-300. Четыре ракеты попали по зданию гражданского предприятия.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел произошел около 0:30 в ночь на воскресенье, 17 сентября. В здании, в которое попали вражеские ракеты, произошел пожар.

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Вчера днем россияне атаковали Харьков тремя ракетами Искандер К и тремя С-300. В результате обстрела ранения получили шесть человек — они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также повреждены здания гражданских предприятий и частные жилые дома.

Кроме того, враг продолжает обстреливать населенные пункты Харьковской области. В частности россияне обстреляли авто в Купянском районе: два человека погибли.