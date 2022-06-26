Оккупанты ночью обстреляли Харьков: били по больнице и жилым домам — фото последствий 26 июня, 14:44 Цей матеріал також доступний українською Россияне обстреливают гражданские объекты в Харькове (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

В ночь на 26 июня россияне обстреляли Харьков, в том числе Немышлянский и Холодногорский районы. В результате атаки повреждения получило медучреждение в 602-м микрорайоне. Из-за обстрелов в Харькове горели балкон квартиры, машины и гаражи.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что оккупанты обстреливали исключительно гражданскую инфраструктуру. По его информации, враг бьет из реактивных систем залпового огня и наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.

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«Это свидетельствует об очередном терроре против мирного населения», — подчеркнул руководитель ОВА.

В медучреждении в 602-м микрорайоне повреждены крыша, технические этажи и операционная на седьмом этаже, а также перекрытие шестого этажа в рентгенкабинете. В результате атаки никто из пациентов или персонала не получил ранений.

Разрушена также крыша жилого дома, горел балкон, а во дворе огнем уничтожены пять авто, еще семь повреждены. Еще по одному адресу в результате атаки россиян горели два гаража и четыре автомобиля.

Также ночью оккупанты стреляли по жилым домам на Алексеевке и в Холодногорском районе: в результате попадания боеприпаса обрушился двухэтажный дом — двух человек спасатели вытащили из-под завалов. Со взрывными травмами их отправили в медицинские учреждения.

В ночь на 26 июня Россия массированно обстреляла Харьков. В 22:44 в Харькове объявили воздушную тревогу, около 22:56 местные жители сообщили о взрывах в Индустриальном районе города. В 23:45 угрозу удара отменили, однако уже в 00:14 объявили снова. Сразу раздалась новая серия взрывов на северо-востоке города. Через несколько минут харьковчане сообщили еще о трех взрывах от российских ракет. Вспыхнул пожар.



По состоянию на 26 июня российские агрессоры разрушили 4019 жилых домов Харьковской области, 97 медицинских заведений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий.



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