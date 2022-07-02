Армия РФ сейчас не может осадить Харьков, оснований для массовой эвакуации нет — глава ОВА 2 июля, 16:13 Разрушенное в результате российских обстрелов офисное здание в Харькове, 25 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Российские войска не способны осадить Харьков или напрямую войти в город по состоянию на 2 июля. Потребности в массовой эвакуации нет.



Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил в эфире телемарафона.

Он рассказал, что ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по Немышлянскому и Индустриальному районам Харькова. Также РФ применила РСЗО Смерч и Ураган. В области россияне атаковали Харьковский, Чугуевский, Золочевский и Лозовской районы.

Видео дня

«На севере и северо-восточном направлении продолжаются сейчас активные боевые действия. На Изюмском направлении продолжаются боевые действия. Враг успехов пока не имеет. Он отступает на ранее занятые позиции. При этом несет значительные потери своей живой силы, бронированной техники», — сказал Синегубов.

По его словам, ВСУ держат свои позиции, оснований для организованной массовой эвакуации из Харькова сейчас нет. В то же время он отметил, что на улицах находиться опасно, и призвал жителей города быть в укрытиях.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков и область, убивая мирных жителей. 1 июля в Офисе президента заявили, что в течение последней недели россияне 40 раз атаковали регион. По словам мэра города Игоря Терехова, Харьков укрепляют несколькими кольцами обороны.

Последствия ракетного обстрела колледжа в Харькове https://www.youtube.com/watch?v=hCVIpIHZC00

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.