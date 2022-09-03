Россия ударила ракетами по Харькову: прилет был возле одной из школ — мэр

3 сентября, 07:53
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Украинский флаг среди обломков в школе Харькова, обстрелянной армией РФ, 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Украинский флаг среди обломков в школе Харькова, обстрелянной армией РФ, 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Российские оккупанты в ночь на субботу, 3 сентября, ударили ракетами по Харькову. Пострадавших в результате атаки нет.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, прилет был рядом с одной из школ Харькова в Новобаварском районе. В здании выбиты стекла.

Накануне армия РФ ракетными ударами разрушила в городе помещение дворца спорта Локомотив имени Г. Кирпы: уничтожены бассейн и боксерский клуб.

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Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. В Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 3 сентября известно об обстрелах на Харьковском направлении районов Золочева, Больших Проходов, Русской Лозовой, Русских Тишек, Черкасских Тишек, Пришиба.

Російські агресори ніколи не думали, що Харків – це Україна – Ігор Терехов
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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