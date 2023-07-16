Огромная воронка посреди города. В полиции показали последствия ночной атаки по Харькову — фото 16 июля, 10:21 В Харькове образовалась огромная воронка в результате ночной атаки россиян из С-300 (Фото:Национальная полиция Украины)

В ночь на воскресенье, 16 июля, россияне ударили по Харькову ракетами ЗРК С-300. В результате атаки есть попадания в Шевченковском районе города.

На утро следователи и прокуроры задокументировали последствия ударов россиян, сообщили в Нацполиции.

В полиции и областной прокуратуре показали фото с мест прилетов. На них видно, что в результате удара посреди города образовались огромные воронки, а обломки повредили частные машины. Также в четырехэтажном доме выбило окна.

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Ранее в ОВА сообщили, что россияне ночью запустили по Харькову четыре ракеты С-300, предварительно — с территории Белгородской области РФ.

Две ракеты взорвались в воздухе, а две попали в стадион и дорожное покрытие в Шевченковском районе. Пострадавших нет.