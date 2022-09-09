Россия ударила по Харькову из РСЗО. Горит детский сад: ранены десять человек, в том числе трое детей — мэр

9 сентября, 14:31
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Последствия обстрела россиянами школы в Харькове, 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Последствия обстрела россиянами школы в Харькове, 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Армия РФ обстреляла Харьков из реактивных систем залпового огня в пятницу, 9 сентября. Ранения получили десять человек, среди них — как минимум трое детей.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, сейчас известно о прилетах в Шевченковском районе. В результате мощного удара, в центральной части Харькова начался пожар в детском саду. Также загорелась одна из автозаправок.

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«Есть попадания в частные дома, в некоторых из них пожары. Также прилеты в детский дом творчества и школу, в объект спортивной инфраструктуры», — написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что информация о пострадавших уточняется. На месте работают медики и другие экстренные службы.

Россия регулярно обстреливает Харьков, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. В ночь на 9 сентября оккупанты обстреляли город и область. В районе погибли четыре местных жителя, еще десять получили ранения; в Харькове в больнице скончалась 53-летняя женщина.

Российские агрессоры никогда не думали, что Харьков – это Украина – Игорь Терехов
https://www.youtube.com/watch?v=-cengNcDAqo
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Харьков Детский сад РСЗО Олег Синегубов Игорь Терехов Война России против Украины

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