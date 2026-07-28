В Харьковской областной военной администрации опровергли сообщения о том, что на автомобильной дороге Харьков — Полтава не осталось ни одной работающей автозаправочной станции.

Об этом во вторник, 28 июля, заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, областные власти совместно с представителями сетей АЗС согласовали дополнительные меры физической пассивной защиты объектов топливной инфраструктуры.

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Синегубов подчеркнул, что информация о полном отсутствии действующих заправок на трассе между Харьковом и Полтавой «не соответствует действительности». Он также заверил, что дефицита топлива в Харьковской области нет.

Глава ОВА добавил, что за последнюю неделю украинские силы обороны уничтожили более 100 воздушных целей над Харьковом и областью.

27 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире телеканалов Эспресо и Slawa.TV сообщил, что в результате российских обстрелов в Харьковской области уничтожено более 80 автозаправочных станций. В частности, по его словам, на маршруте Харьков — Полтава фактически не осталось возможности заправиться.

17 июля украинская разведка предупредила, что российским оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспортной инфраструктуре в прифронтовых районах и приграничье Украины. В частности, об ударах по заправкам сообщалось в Житомире, Сумах, Чернигове и других регионах.

Из-за масштабных потерь стационарных заправочных комплексов в результате российских атак Кабинет министров пока отложил идею разрешить работу передвижных АЗС; вместо этого стационарные комплексы будут менять режим работы.