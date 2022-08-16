Один из самых массированных ударов. Глава ОВА сообщил подробности ночной атаки оккупантов на Харьков 16 августа, 11:00 Ночью Харьков подвергся одному из самых массированных ударов (Фото:ГСЧС)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил подробности ночной атаки российских оккупантов на Харьков.

У себя в Telegram он написал, что ночной удар стал одним из наиболее массированных за последнее время.

По словам главы ОВА, войска РФ выпустили по Харькову семь ракет.

Видео дня

«Часть ракет попала по открытым территориям и пожаров не вызвала. Фасады построек повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно — без пострадавших. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов», — отметил Синегубов.

Кроме того, оккупанты за сутки били по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Харькове за сутки пострадали девять человек, из них женщина 75 лет от полученных ранений скончалась.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.