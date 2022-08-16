Один из самых массированных ударов. Глава ОВА сообщил подробности ночной атаки оккупантов на Харьков

16 августа, 11:00
Ночью Харьков подвергся одному из самых массированных ударов (Фото:ГСЧС)

Ночью Харьков подвергся одному из самых массированных ударов (Фото:ГСЧС)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил подробности ночной атаки российских оккупантов на Харьков.

У себя в Telegram он написал, что ночной удар стал одним из наиболее массированных за последнее время.

По словам главы ОВА, войска РФ выпустили по Харькову семь ракет.

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«Часть ракет попала по открытым территориям и пожаров не вызвала. Фасады построек повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно — без пострадавших. Правоохранители еще работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов», — отметил Синегубов.

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Кроме того, оккупанты за сутки били по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Харькове за сутки пострадали девять человек, из них женщина 75 лет от полученных ранений скончалась.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Харьков Ракетные удары Олег Синегубов Война России против Украины

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