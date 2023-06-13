Никакого парка Горького. В Харькове переименовали ряд улиц в честь погибших украинских героев

13 июня, 16:21
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Харьков избавляется от советских топонимов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Харьков избавляется от советских топонимов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Харьковский городской совет во вторник, 13 июня, переименовал ряд улиц, связанных со страной-агрессором Россией и СССР, в честь погибших защитников Украины.

Городской голова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что теперь:

  • улица Плехановская — улица Георгия Тарасенко (лидер добровольческого формирования Фрайкор);
  • улица Державинская — улица Дмитрия Коцюбайло (командир батальона Волки Да Винчи);
  • улица Броненосца Потемкина — улица Олега Громадского (комбат и нацгвардеец, полковник);
  • безымянный сквер на улице Конторская — сквер имени Владиславы Черных (боевой медик подразделения Хартия).

«Эти герои погибли за всех нас. За свободу Харькова. За независимость Украины. И они достойны того, чтобы быть увековеченными в памяти людей навсегда», — написал Терехов.

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Парк Горького теперь будет официально называться Центральным парком культуры и отдыха — как заявил мэр, «это название давно прижилось среди харьковчан».

Терехов уточнил, что харьковчанам, которые живут на улицах с новыми названиями, не нужно менять прописку и документы о праве собственности.

«Все топонимические решения по переименованию улиц и скверов приняты депутатами городского совета единогласно. Дальнейшая работа в этом направлении продолжается», — добавил он.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Харьков Декоммунизация в Украине Переименование улиц Переименование Фрайкор Дмитро Коцюбайло

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