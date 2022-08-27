Ночной обстрел Харькова. Армия РФ повредила историческое здание и школу в центре города — мэр 27 августа, 07:13 В результате российских атак на Харьков пострадал доходный дом Пиотровского (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

В результате обстрела российскими оккупантами Харькова в ночь на субботу, 27 августа, пострадало историческое здание — доходный дом купца Адама Пиотровского.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Предварительно, информации о раненых и погибших от ГСЧС нет. Кроме исторического здания, россияне атаковали школу в центре Харькова.

Видео дня

По словам городского головы, доходный дом Пиотровского реставрировали несколько лет назад.

В 1911 году купец решил построить его на Торговой площади 4, где часто проходили ярмарки и городские массовые мероприятия. После 1917-го здание приспособили под Дом колхозника с гостиничными номерами, столовой и общественными помещениями.



Во время Второй мировой войны оно не пострадало. В послевоенное время там находился центральный почтамт, который после восстановления основного здания на Привокзальной площади трансформировали в почтовое отделение. За все время в историческом здании провели ряд реконструкций — часть уникального внешнего декора была потеряна. После одной из них в 1992 году здание было передано Харьковскому бюро технической инвентаризации.

Армия РФ регулярно обстреливает Харьков и область, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. В ночь на среду, 24 августа, войска РФ усилили атаки, ударив по одному из районов Харьковской области кассетными боеприпасами.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.