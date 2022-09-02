«Мировая спортивная арена» в Харькове. Удары оккупантов разрушили дворец спорта Локомотив — ОВА 2 сентября, 12:49 Оккупанты РФ разрушили дворец спорта Локомотив в Харькове (Фото:Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА/Telegram)

Армия РФ ракетными ударами разрушила в Харькове помещение дворца спорта Локомотив имени Г. Кирпы.



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты атаковали спортивный комплекс в Холодногорском районе из С-300 в ночь на пятницу, 2 сентября. В частности, уничтожены бассейн и современный боксерский клуб, открывшийся в феврале этого года.

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Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА/Telegram

«Это мировая спортивная арена, где тренировались наши „золотые рыбки“ — чемпионки по синхронному плаванию. В этих стенах выступали мировые звезды разных видов спорта, призеры Олимпийских игр», — говорится в Telegram Синегубова.

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА/Telegram

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА/Telegram

Дворец спорта Локомотив был открыт в Харькове в 2004 году. Спортивный комплекс рассчитан на 5000 мест. Там проводились спортивные мероприятия по волейболу, мини-футболу, баскетболу, гандболу и т.п.; а также различные массовые мероприятия.

Ранее Синегубов сообщил, что за сутки в результате обстрелов окпуантов РФ погиб мирный житель, еще трое — получили ранения. 31 августа под удар РФ попало предприятие в Харькове, а неделю назад — историческое здание, доходный дом купца Адама Пиотровского.

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