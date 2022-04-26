Оккупанты обстреливают жилые районы Харькова: три человека погибли, семь получили ранения

26 апреля, 13:37
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Жилые районы Харькова попали под обстрелы оккупантов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Жилые районы Харькова попали под обстрелы оккупантов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

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Российские оккупанты 26 апреля обстреляли жилые районы Харькова. Три человека погибли, еще семеро были ранены.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, информация о жертвах и пострадавших еще уточняется.

Видео дня

Среди раненых два человека находятся в тяжелом состоянии.

https://www.youtube.com/embed/BH6tj1MaQFQ
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

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