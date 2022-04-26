Оккупанты обстреливают жилые районы Харькова: три человека погибли, семь получили ранения
Жилые районы Харькова попали под обстрелы оккупантов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
Российские оккупанты 26 апреля обстреляли жилые районы Харькова. Три человека погибли, еще семеро были ранены.
Война России против Украины — главные события 26 апреля
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, информация о жертвах и пострадавших еще уточняется.
Среди раненых два человека находятся в тяжелом состоянии.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.