Оккупанты обстреливают жилые районы Харькова: три человека погибли, семь получили ранения 26 апреля, 13:37 Цей матеріал також доступний українською Жилые районы Харькова попали под обстрелы оккупантов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Российские оккупанты 26 апреля обстреляли жилые районы Харькова. Три человека погибли, еще семеро были ранены.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, информация о жертвах и пострадавших еще уточняется.

Видео дня

Среди раненых два человека находятся в тяжелом состоянии.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.