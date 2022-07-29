Оккупанты обстреляли Харьков: попали в двухэтажный дом и ВУЗ 29 июля, 06:16 Дом в Харькове после предыдущих обстрелов (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Утром 29 июля российские военные обстреляли центральную часть Харькова. Зафиксировано два «прилета», в частности в здание одного из высших учебных заведений.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



«В 4:09 два „прихода“. Оба в центральную часть города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС — разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае "прилет" к зданию одного из высших учебных заведений Харькова. Пока информации о пострадавших или погибших нет», — сообщил он.

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