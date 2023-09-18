Оккупанты обстреливают центр Харькова — Терехов 18 сентября, 23:23 Харьков (Фото:Мой Харьков через Facebook)

В ночь на вторник, 19 сентября, российские оккупанты нанесли удары по центру Харькова.

00:20 Суспільне сообщает о повторных взрывах в Харькове.



Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации под ударом центральная часть города»

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Воздушные силы ВСУ при этом сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Харьковской области.