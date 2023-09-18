Оккупанты обстреливают центр Харькова — Терехов

18 сентября, 23:23
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Харьков (Фото:Мой Харьков через Facebook)

Харьков (Фото:Мой Харьков через Facebook)

В ночь на вторник, 19 сентября, российские оккупанты нанесли удары по центру Харькова.

00:20 Суспільне сообщает о повторных взрывах в Харькове.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации под ударом центральная часть города»

Видео дня

Воздушные силы ВСУ при этом сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Харьковской области.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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