В Харькове врачи спасают 14-летнего ребенка, пострадавшего в результате российского ракетного удара по жилому зданию

18 августа, 12:03
40 человек ранены после массированных ракетных ударов РФ по трем районам Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

40 человек ранены после массированных ракетных ударов РФ по трем районам Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Харькове врачи спасают 14-летнего ребенка, пострадавшего в результате российского ракетного удара по жилому зданию.

Об этом сообщила Харьковская областная детская клиническая больница №1 в Facebook.

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В больнице заявили, что в результате разрушения здания из-за минно-взрывного поражения госпитализирован 14-летний ребенок с закрытой травмой органов грудной клетки и забрюшинного пространства.

Видео дня

https://www.facebook.com/photo?fbid=933568760871010&set=a.841696236724930

Врачи диагностировали у ребенка: контузию легких, правосторонний гемопневмоторакс, контузию левой почки, паранефральную гематому слева, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибную рану затылочного участка, гематому мягких тканей лобного участка, рваные раны спины.

В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли девять человек, почти 40 получили ранения. Прошлая ночь стала одной из самых трагических с начала войны.

Войска РФ обстреливают Харьков практически каждый день.

https://www.youtube.com/watch?v=nJF-uYLdeRA
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Харьков Война России против Украины

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