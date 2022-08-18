В Харькове врачи спасают 14-летнего ребенка, пострадавшего в результате российского ракетного удара по жилому зданию 18 августа, 12:03 40 человек ранены после массированных ракетных ударов РФ по трем районам Харькова (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Харькове врачи спасают 14-летнего ребенка, пострадавшего в результате российского ракетного удара по жилому зданию.

Об этом сообщила Харьковская областная детская клиническая больница №1 в Facebook.

В больнице заявили, что в результате разрушения здания из-за минно-взрывного поражения госпитализирован 14-летний ребенок с закрытой травмой органов грудной клетки и забрюшинного пространства.

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Врачи диагностировали у ребенка: контузию легких, правосторонний гемопневмоторакс, контузию левой почки, паранефральную гематому слева, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибную рану затылочного участка, гематому мягких тканей лобного участка, рваные раны спины.

В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли девять человек, почти 40 получили ранения. Прошлая ночь стала одной из самых трагических с начала войны.

Войска РФ обстреливают Харьков практически каждый день.

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