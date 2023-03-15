Поврежден интернат. Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова
Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область (Фото:t.me/ihor_terekhov)
В среду, 15 марта, российские войска обстреляли Харьков, ударив по гражданской инфраструктуре. Поврежден интернат. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram после объявления воздушной тревоги.
Суспільне сообщило, что в Харькове прогремел взрыв.
Синегубов позже уточнил, что враг снова ударил по гражданской инфраструктуре города.
«На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются», — написал он.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в Telegram, что в районе места прилета — ни одного военного или инфраструктурного объекта.
«Только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информации не поступало», — написал он.
Позже в эфире телемарафона Терехов уточнил, что пострадал интернат. Подопечных в это время в здании не было, работники не получили ранения.