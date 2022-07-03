«Ни дня без российского террора». Утром Харьков подвергся ракетным ударам со стороны оккупантов — ОВА

3 июля, 10:37
Россияне ежедневно обстреливают жилые районы и гражданскую инфраструктуру Харькова (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Россияне ежедневно обстреливают жилые районы и гражданскую инфраструктуру Харькова (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Около 4 утра в воскресенье, 3 июля, российские оккупанты обстреляли ракетами Харьков. Есть попадание в объект критической инфраструктуры и частное жилье. Пострадала 54-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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«Ни дня без российского террора. Сегодня харьковчане проснулись в 4 утра от ракетных ударов оккупантов», — написал глава ОВА.

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Он сообщил, что с утра россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно — пострадавших там нет.

Также враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома — 54-летняя женщина. Она госпитализирована в лечебное учреждение, состояние — среднее.

По области в течение суток россияне обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы, в результате чего ранения получили четыре человека.

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Синегубов также сообщил, что украинские защитники удерживают оборонительные позиции.

«На Харьковском направлении оккупанты пытаются оборонять занятые ранее позиции. Обстреливали из артиллерии районы Русской Лозовой, Победы, Верхнего Салтова, Замуловки, Волобуевки, Питомника, Прудянки. Наши Вооруженные Силы успешно отбили штурм россиян неподалеку от Прудянки», — прокомментировал глава Харьковского ОВА ситуацию на фронте.

Редактор: София Лазарова

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