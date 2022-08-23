Харьков никогда не покорится нечисти, которая не имеет ничего кроме артиллерии и ракет — Зеленский

23 августа, 21:38
Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область будет освобождена и будет найден способ обеспечить безопасность Харькову.

В своем традиционном видеообращении он подчеркнул, что харьковчане показали всему миру, что могут объединится перед лицом российской агрессии.

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«Вы — героические люди, героический город. Гордый город. Город с чувством собственного достоинства. Город, умеющий себя защищать. Город, чьи люди могут объединяться. Аккуратный город. Город, который неизменно поражает всех приезжающих и видящих, как харьковчане заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда испытывают жестокое давление российских террористов», — сказал он.

Видео дня

Зеленский также напомнил о Дне Харькова.

«Сегодня День Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздника. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости. Но Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон и разрушенных районов», — заявил президент.

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Он отметил, что «Харьков никогда не подчинится этой нечисти, не имеющей ничего, кроме артиллерии и ракет».

Утром во вторник, 23 августа, российские оккупационные войска обстреляли Киевский район Харькова. Пострадавших в результате удара оккупантов нет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Владимир Зеленский Война России против Украины

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