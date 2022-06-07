Харьков и область попали под удар оккупантов: погибли два человека, семь ранены

7 июня, 12:09
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Российские оккупанты обстреляли Харьков и область (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты обстреляли Харьков и область (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреливали Харьков, а также Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовской районы области. Погибли два человека, еще семь ранены.

О этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, Киевский и Слободской районы Харькова армия РФ обстреляла из РСЗО. В результате попадания снаряда произошел пожар в частном доме в Киевском районе. Спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину, он серьезно не пострадал. Ранение получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили три человека.

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В области под обстрелы оккупантов попали жилые дома, хозяйственные объекты, критическая инфраструктура. В Дергачах в результате обстрелов произошел пожар на частном предприятии. В селе Слобожанское Красноградского района в результате обстрела уничтожено более 20 автомобилей. Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава.

В городе Дергачи один человек погиб, двое получили ранения. В селе Черноглазовка Богодуховского района один человек погиб. В Изюмском районе — один раненый. В селе Уды Богодуховского района один ранен.

https://www.youtube.com/embed/Q6kIwwzAuMQ

Всего за сутки в области погибли два человека, еще семеро ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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