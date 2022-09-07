Повреждены кафе, магазины, автомобили. Российские оккупанты ночью обстреливали Харьков и Харьковскую область

7 сентября, 08:35
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Харьков после обстрела (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Харьков после обстрела (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Ночью, в среду, 7 сентября, российские войска обстреливали Харьков и Харьковскую область, сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, оккупанты нанесли по Немышлянскому району Харькова два ракетных удара.

«Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Предварительно — без пострадавших», — написал он.

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Синегубов заявил, что также зафиксировали ракетный удар РФ по городу Змиев Чугуевского района.

«Ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения. К счастью, никто не пострадал», — написал он.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=-cengNcDAqo
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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