«Нас обстреливают каждый день». Харьков укрепляют несколькими кольцами обороны — мэр

29 июня, 16:46
Последствия обстрела Харькова, 27 июня (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Последствия обстрела Харькова, 27 июня (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Украинские специалисты продолжают усиливать защиту Харькова. Город укрепляют несколькими кольцами обороны.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов на заседании исполкома горсовета.

Он напомнил, что Харьков россияне обстреливают каждый день, а украинское ПВО не может справляться с такой нагрузкой.

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«Понятно, что сегодня нас обстреливают каждый день. Понятно, что ракеты долетают, несмотря на то, что у нас есть система ПВО и оружие, но, к сожалению, то расстояние, которое сегодня есть, а россияне сегодня из Белгородской области нещадно обстреливают город Харьков. Где-то ПВО работает, где-то не работает. Но то, что мы сегодня делаем и укрепляем Харьков несколькими кольцами обороны», — заявил мэр.

Терехов отметил, что харьковские коммунальщики и строители помогают военным оборудовать оборонные сооружения для защиты города.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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