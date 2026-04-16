Российские войска ударили по центру Харькова, загорелось офисное здание — фото
В центре Харькова в результате атаки РФ возник пожар, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
Российские оккупационные войска в четверг, 16 апреля, нанесли удар дронами по центральной части Харькова, загорелось двухэтажное здание, сообщает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Зафиксировано попадание беспилотника в Киевском районе города.
Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате атаки горело офисное здание. По его словам, погибших и пострадавших нет.
Обновлено в 14:40. ГСЧС уточнила, что российский БпЛА попал в трехэтажное офисное здание, горели утеплитель на крыше и фасадной части на площади 100 кв. м.
Ночью и утром 16 апреля войска РФ несколько раз атаковали Харьков. Сообщалось о попаданиях в Салтовском, Индустриальном, Слободском, Немышлянском районах и двух пострадавших.
Всего за последние сутки Россия осуществила две волны комбинированных атак на Украину с использованием 659 БпЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БпЛА.