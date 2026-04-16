В центре Харькова в результате атаки РФ возник пожар, 16 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Зафиксировано попадание беспилотника в Киевском районе города.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате атаки горело офисное здание. По его словам, погибших и пострадавших нет.

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Обновлено в 14:40. ГСЧС уточнила, что российский БпЛА попал в трехэтажное офисное здание, горели утеплитель на крыше и фасадной части на площади 100 кв. м.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Ночью и утром 16 апреля войска РФ несколько раз атаковали Харьков. Сообщалось о попаданиях в Салтовском, Индустриальном, Слободском, Немышлянском районах и двух пострадавших.

Всего за последние сутки Россия осуществила две волны комбинированных атак на Украину с использованием 659 БпЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БпЛА.