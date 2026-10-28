Россия ударила дронами по Харькову, есть погибший и раненые

28 октября, 14:05
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В Основянском районе Харькова произошел пожар (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

В Основянском районе Харькова произошел пожар (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

В среду, 28 октября, войска страны-агрессора России нанесли удар беспилотником по Основянскому району Харькова, в результате погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Основянском районе после российского удара возник пожар. На месте обстрела работают бригады экстренной медицинской помощи, сообщил начальник ОВА.

Обновлено в 14:04. Синегубов уточнил, что в результате удара погиб 60-летний мужчина. Мужчины в возрасте 46, 56 и 41 года были госпитализированы.

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Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном беспилотнике, летящем в сторону Харькова.

В ночь на 28 октября войска РФ также нанесли удар по Харькову, в многоквартирном доме возник пожар. Пострадали пять человек, в том числе четырехлетний ребенок, сообщили городские власти.

Воздушные силы сообщили о ночной атаке на Украину баллистической ракетой и 88 БПЛА; силы ПВО обезвредили 71 российский дрон.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Харьков Война России против Украины атака дронами

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