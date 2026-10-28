Удар по многоэтажкам и масштабный пожар: спасатели показали последствия ночной атаки дронов на Харьков — фото

28 октября, 07:42
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Последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

Последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

В Сети показали последствия ночной атаки российских войск на Харьков во вторник, 27 октября, в результате которой зафиксированы повреждения и есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Там уточнили, что в результате удара российского реактивного беспилотника по Основянскому району пострадали пять человек, в том числе четырехлетний ребенок.

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Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

В результате атаки возник пожар площадью 2500 кв. м, охвативший многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также повреждены многоэтажки, гаражи и автомобили, добавили в ведомстве.

Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области
Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Спасатели и другие экстренные службы продолжают ликвидировать последствия удара, несмотря на угрозу повторных атак. Психологи ГСЧС оказали помощь пострадавшим.

Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

27 октября российские оккупационные войска уже наносили удары по Харькову с помощью беспилотников. Тогда в результате атаки были повреждены вход на одну из станций метрополитена и торговый центр в Слободском районе.

Вечером 26 октября российские войска атаковали Новобаварский район Харькова из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». В результате обстрела погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — 17-летняя девушка. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, гаражи и детский сад.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Харьков ГСЧС Война России против Украины Дроны реактивный дрон

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