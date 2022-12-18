Начало восьмидневной Хануки. В Киеве зажгли первую свечу на меноре — фото

18 декабря, 21:46
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В Киеве зажгли первую свечу на ханукальной меноре (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве зажгли первую свечу на ханукальной меноре (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве зажгли первую свечу на крупнейшей меноре в Европе, которая начнет восьмидневную Хануку — иудейский праздник света. Торжественная церемония прошла на Майдане Незалежности в воскресенье, 18 декабря.

Как сообщает Суспільне, на мероприятии собралось около 100 человек.

Среди них были послы ряда стран мира, в частности Польши, Венгрии, Германии, США. Также в церемонии приняли участие глава Федерации еврейских общин Украины Меир Цви Стамблер и мэр Киева Виталий Кличко.

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Утром с Ханукой еврейскую общину поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

«В этот праздничный день в еврейских храмах и семьях традиционно зажигают свечи на ханукии в память о чуде, которое произошло в Иерусалиме более двух тысяч лет назад. Тогда, защищая свое право на свободу и независимость, малочисленный отряд маккавеев одержал уверенную победу над превосходящими силами врага. Так и сегодня в ожесточенной борьбе с врагом украинский народ борется за свое право на жизнь, свободу и демократические ценности», — заявил он.

НВ собрал фото Reuters с торжественного мероприятия в центре Киева.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Майдан Независимости Евреи Ханука

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