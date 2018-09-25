Гандзюк о покушении: Меня хотели "выключить" на несколько месяцев

Екатерина Гандзюк рассказала о покушении на себя

Сотрудница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк назвала нападение с применением кислоты попыткой заставить ее замолчать на несколько месяцев.

"Задача заключалась в том, чтобы выключить меня на несколько месяцев", - заявила она в интервью Громадському.

По словам Гандзюк, то, что кислоту вылили ей на голову, свидетельствует о том, что нападение было покушением на убийство. "Если бы хотели просто предупредить или изувечить, лили бы на руки, ноги, на лицо - куда угодно. Но литр кислоты, который вылили на голову", - добавила потерпевшая активистка.

Она также заявила, что видела лицо нападавшего "со стороны" и могла бы его узнать. По ее словам, задержанные подозреваемые являются исполнителями нападения.

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Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.