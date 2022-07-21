Хакеры взломали украинское радио и распространили провокационный фейк о Зеленском — видео 21 июля, 14:54 В фейковом сообщении утверждалось, что Зеленский «в тяжелом состоянии» (Фото:ОПУ)

Прокремлевские хакеры взломали серверы украинской сети радиостанций TAVR Media (Мелодия FM, Радио Байрактар) и распространили фейк о состоянии здоровья президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказали пользователи соцсетей, обнародовав видео с провокационным сообщением.

«Владимир Зеленский находится в реанимации в тяжелом состоянии. Временно обязанности президента Украины исполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук», — заявил голос с радио.

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В свою очередь в TAVR Media на это уже отреагировали, заверив, что их специалисты работают над устранением проблемы.

«Подчеркиваем, что никакая информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности», — говорится в обнародованном сообщении.

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