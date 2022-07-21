Хакеры взломали украинское радио и распространили провокационный фейк о Зеленском — видео

21 июля, 14:54
В фейковом сообщении утверждалось, что Зеленский «в тяжелом состоянии» (Фото:ОПУ)

В фейковом сообщении утверждалось, что Зеленский «в тяжелом состоянии» (Фото:ОПУ)

Прокремлевские хакеры взломали серверы украинской сети радиостанций TAVR Media (Мелодия FM, Радио Байрактар) и распространили фейк о состоянии здоровья президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказали пользователи соцсетей, обнародовав видео с провокационным сообщением.

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«Владимир Зеленский находится в реанимации в тяжелом состоянии. Временно обязанности президента Украины исполняет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук», — заявил голос с радио.

Видео дня
https://twitter.com/buch10_04/status/1550066395941060608

В свою очередь в TAVR Media на это уже отреагировали, заверив, что их специалисты работают над устранением проблемы.

«Подчеркиваем, что никакая информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности», — говорится в обнародованном сообщении.

https://www.facebook.com/tavrmedia/posts/pfbid0voE4Ft6pfrDKKQ5iyrkk11ydPtBYcZJsMAW3VW27HQQy3nn6cRyLUSLZysqsSNyHl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Фейк Радио Провокация Российская пропаганда Владимир Зеленский Война России против Украины

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