Хакеры взломали сайт Росреестра и поздравили с Днем Конституции Украины 28 июня, 21:31 Конституция Украины (Фото:Станислав Юрченко / RFE/RL)

Хакеры взломали сайт российского государственного учреждения Росреестр и поздравили РФ с Днем Конституции Украины.

Об взломе сообщили в Telegram-канале Росреестра.

На главной странице сайта разместили поздравления с украинским праздником, в котором упомянули войну РФ против украинцев.

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«Сегодня в Украине мог быть праздник, но из-за нас — только боль и страдания», — говорилось на сайте Росреестра после работы хакеров.

Главная страница Росреестра / Фото: Скриншот СОТА / Telegram

Также на сайте была изображена символика легиона Свобода России — россиян, перешедших на сторону украинской армии.

«Российские граждане солидарны с украинским народом в его борьбе за независимость и собственный национально-ориентированный законодательный фундамент», — говорится в сообщении.

На данный момент сайт возобновил работу.

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