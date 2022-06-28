Хакеры взломали сайт Росреестра и поздравили с Днем Конституции Украины
Конституция Украины (Фото:Станислав Юрченко / RFE/RL)
Хакеры взломали сайт российского государственного учреждения Росреестр и поздравили РФ с Днем Конституции Украины.
Об взломе сообщили в Telegram-канале Росреестра.
На главной странице сайта разместили поздравления с украинским праздником, в котором упомянули войну РФ против украинцев.
«Сегодня в Украине мог быть праздник, но из-за нас — только боль и страдания», — говорилось на сайте Росреестра после работы хакеров.
Также на сайте была изображена символика легиона Свобода России — россиян, перешедших на сторону украинской армии.
«Российские граждане солидарны с украинским народом в его борьбе за независимость и собственный национально-ориентированный законодательный фундамент», — говорится в сообщении.
На данный момент сайт возобновил работу.
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