РФ пыталась взломать систему видеонаблюдения в приграничном регионе Украины для сбора разведданных — СБУ 27 января, 15:18 Разоблаченная хакерская группировка работает на спецслужбы РФ (Фото:Mag / Flickr)

Подконтрольная спецслужбам РФ группировка российских хакеров пыталась совершить кибератаку на электронные системы жилищной инфраструктуры одного из приграничных регионов Украины.

Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники планировали взломать Wi-Fi сеть многоквартирных домов, чтобы дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилищных комплексов и близлежащими автомобильными дорогами.

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Таким образом они хотели получить скрытый доступ к сбору разведданных в интересах РФ.

«Также агрессора интересовали сведения о адресах проживания украинских правоохранителей и возможном перемещении военной техники», — добавили в украинской спецслужбе.

В свою очередь киберспециалисты СБУ своевременно разоблачили хакеров и пресекли их попытку взлома системы.