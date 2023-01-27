РФ пыталась взломать систему видеонаблюдения в приграничном регионе Украины для сбора разведданных — СБУ

27 января, 15:18
Поделиться:
Разоблаченная хакерская группировка работает на спецслужбы РФ (Фото:Mag / Flickr)

Разоблаченная хакерская группировка работает на спецслужбы РФ (Фото:Mag / Flickr)

Подконтрольная спецслужбам РФ группировка российских хакеров пыталась совершить кибератаку на электронные системы жилищной инфраструктуры одного из приграничных регионов Украины.

Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте также:
Посадили в лужу. Хакеры взломали все ключевые сервисы Яндекса и слили данные в сеть

Злоумышленники планировали взломать Wi-Fi сеть многоквартирных домов, чтобы дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилищных комплексов и близлежащими автомобильными дорогами.

Видео дня

Таким образом они хотели получить скрытый доступ к сбору разведданных в интересах РФ.

«Также агрессора интересовали сведения о адресах проживания украинских правоохранителей и возможном перемещении военной техники», — добавили в украинской спецслужбе.

В свою очередь киберспециалисты СБУ своевременно разоблачили хакеров и пресекли их попытку взлома системы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Хакеры Служба безопасности Украины (СБУ) Киберпреступность Российские хакеры

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X