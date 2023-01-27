РФ пыталась взломать систему видеонаблюдения в приграничном регионе Украины для сбора разведданных — СБУ
Разоблаченная хакерская группировка работает на спецслужбы РФ (Фото:Mag / Flickr)
Подконтрольная спецслужбам РФ группировка российских хакеров пыталась совершить кибератаку на электронные системы жилищной инфраструктуры одного из приграничных регионов Украины.
Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленники планировали взломать Wi-Fi сеть многоквартирных домов, чтобы дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилищных комплексов и близлежащими автомобильными дорогами.
Таким образом они хотели получить скрытый доступ к сбору разведданных в интересах РФ.
«Также агрессора интересовали сведения о адресах проживания украинских правоохранителей и возможном перемещении военной техники», — добавили в украинской спецслужбе.
В свою очередь киберспециалисты СБУ своевременно разоблачили хакеров и пресекли их попытку взлома системы.