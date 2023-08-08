Российские хакеры пытались получить доступ к электронной системе планирования операций ВСУ 8 августа, 14:57 Хакеры пытались узнать данные о планах ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские хакеры пытались получить доступ к боевой системе обмена данными ВСУ, их пресекли киберспециалисты Службы безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, хакеры пытались проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных.

Отмечается. что реакция СБУ помешала спецслужбам страны-агрессора РФ получить доступ к чувствительной информации о действиях Сил обороны Украины, локациях и перемещении, их технического обеспечения.

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Оборонительная кибероперация проводилась во взаимодействии с Вооруженными силами Украины.

По данным следствия, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.

Для распространения вирусов в системе враг делал основную ставку на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем они планировали использовать имеющиеся на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

В целом Служба безопасности обнаружила почти десять вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.