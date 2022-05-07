Хакеры массово рассылают украинцам фейковые электронные письма о «химической атаке» — Госспецсвязи 7 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Украинцам стали приходить электронные письма о химической атаке (Фото:boskampi/pixabay)

Киберпреступники массово рассылают украинцам опасные письма для похищения данных и пугают химической атакой.

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Об этом сообщает в Telegram Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что письма содержат ссылку на документ, открытие которого приведет к поражению компьютера вредоносной программой JesterStealer. Специалисты отмечают, что загрузка файлов осуществляется со скомпрометированных веб-ресурсов.

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«Программа JesterStealer обеспечивает похищение аутентификационных и других данных из интернет-браузеров, MAIL/FTP/VPN-клиентов, криптовалютных кошельков, менеджеров паролей, мессенджеров, игровых программ и т. д. Похищенные данные передаются злоумышленнику в Telegram. После завершения работы программа удаляется», — добавили в Госспецсвязи.

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