РФ снова использовала Х-555 для ночного удара: что это за крылатые ракеты и в чем их отличие от Х-55

26 мая, 10:36
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Обломки Х-55, более старого прототипа Х-555, достают из озера в Киевской области (Фото:Национальная полиция)

Обломки Х-55, более старого прототипа Х-555, достают из озера в Киевской области (Фото:Национальная полиция)

Среди ракет, которыми Россия обстреливает украинские города, есть старые советские крылатые ракеты Х-55 и их обновленная модификация Х-555. В частности последний тип ракет был использован во время массированного удара по Киеву в ночь на 26 мая.

NV напоминает, что это за ракеты.

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Х-55 — это стратегическая авиационная крылатая ракета советской эпохи, разработанная в конце 1970-х — начале 1980-х годов в конструкторском бюро Радуга (город Дубна).

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Носители ракет Х-55 и ее модернизированной версии Х-555 — это российские стратегические бомбардировщики:

  • Ту-95
  • Ту-160
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Ракеты Х-55 способны совершать полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Они предназначены для применения против стационарных наземных целей с заранее известными координатами.

Базовый вариант ракеты Х-55 имеет несколько модификаций (включая тип Х-555, которыми РФ также обстреливает Украину):

  • Х-55ОК — появились в конце 80-х, серийное производство так и не было запущено;
  • Х-55СМ — увеличенной дальности;
  • Х-65С — советская модернизация Х-55, проект был приостановлен;
  • Х-555 — российская модернизация советской Х-55 уже после развала СССР. Испытания крылатых ракет Х-555 начались в 2000-х годах, на вооружение они были приняты после 2010-го. Ракеты имеют улучшенную систему навигации (инерциальная автокорреляционная с коррекцией по рельефу и спутниковая навигация).
Ракета Х-55. (Фото: Missiles.ru)
Ракета Х-55. / Фото: Missiles.ru

Ракетами Х-555 и Х-55 Россия наносила авиаудары по городам Сирии, а с февраля 2022 года бьет ими и по целям в Украине, в частности:

  • в марте 2022 года ракетами Х-55 был нанесен удар по авиаремонтному заводу во Львове;
  • во время осенне-зимних массированных ракетных обстрелов были неоднократно зафиксированы случаи применения ракет Х-55 с имитаторами ядерной боевой части, чтобы перенасытить противовоздушную оборону Украины ложными целями (в частности, 26 января 2023 года);
  • в ночь на 9 мая Россия атаковала Киев 15 крылатыми ракетами, среди которых X-55 (все были уничтожены). Обломки одной из ракет X-55 упали в Голосеевском районе города Киева и еще одной X-55 — во дворе частного дома в Киевской области.

В 1999 году Украина передала России почти 600 ракет Х-55 и Х-55СМ в качестве оплаты за поставки природного газа.

Технические характеристики ракет Х-55:

  • Длина — 5,88 м
  • Диаметр корпуса — 0,51 м
  • Размах крыльев — 3,1 м
  • Стартовая масса — 1195 кг
  • Масса боевой части — 410 кг
  • Мощность боевой части 200−500 Кт
  • Дальность полета — 2500 км
  • Скорость полета — 720−830 км/ч
  • Высота пуска — 200−12000 м

Технические характеристики ракет Х-555:

  • Длина — 6,04 м
  • Диаметр корпуса — 0,77 м
  • Размах крыльев — 3,1 м
  • Стартовая масса — 1280 кг
  • Масса боевой части — 410 кг
  • Мощность боевой части 200−500 Кт
  • Дальность полета — 2000 км (без конформных топливных баков)
  • Скорость полета — 720−830 км/ч
  • Высота пуска — 200−12000 м
Российский бомбардировщик Ту-95МС выпускает ракету Х-555 в Сирии, 2015 год (Фото: mil.ru)
Российский бомбардировщик Ту-95МС выпускает ракету Х-555 в Сирии, 2015 год / Фото: mil.ru
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В начале 2000-х из-за нехватки самолетов стратегической авиации Россия вернула в строй морально и физически устаревший Ту-95, уверяет военный эксперт Михаил Жирохов (Фото:REUTERS / Sergei Karpukhin) Анатомия стратегической авиации РФ. Количество самолетов, аэродромы, расстояние, запас ракет — все о мехинизме и тактике ночных обстрелов Украины

По словам военного эксперта Михаил Жирохова, многие крылатые ракеты, которыми россияне обстреливают Украину — в частности Х-55, Х-555 и Х-22 — это боеприпасы еще советского производства, которые уже не изготавливаются в России.

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«Сейчас у них [россиян] есть серийное производство крылатых ракет Х-101/Х-102, Калибр и фактически все, — говорит NV Жирохов, — Разве что планируют запустить в серийное производство еще крылатую ракету Х-50 Орион».

Он также рассказал, что сейчас россияне пытаются самостоятельно производить ракеты Х-55 из рабочих компонентов от списанных советских боеприпасов. Но это скорее единичные случаи, а не серийное производство, подчеркнул эксперт.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Крылатая ракета Армия России Российская армия Ракетные удары ракета Х-55

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