РФ снова использовала Х-555 для ночного удара: что это за крылатые ракеты и в чем их отличие от Х-55 26 мая, 10:36 Обломки Х-55, более старого прототипа Х-555, достают из озера в Киевской области (Фото:Национальная полиция)

Среди ракет, которыми Россия обстреливает украинские города, есть старые советские крылатые ракеты Х-55 и их обновленная модификация Х-555. В частности последний тип ракет был использован во время массированного удара по Киеву в ночь на 26 мая.

NV напоминает, что это за ракеты.

Х-55 — это стратегическая авиационная крылатая ракета советской эпохи, разработанная в конце 1970-х — начале 1980-х годов в конструкторском бюро Радуга (город Дубна).

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Носители ракет Х-55 и ее модернизированной версии Х-555 — это российские стратегические бомбардировщики:

Ту-95

Ту-160

Ракеты Х-55 способны совершать полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Они предназначены для применения против стационарных наземных целей с заранее известными координатами.

Базовый вариант ракеты Х-55 имеет несколько модификаций (включая тип Х-555, которыми РФ также обстреливает Украину):

Х-55ОК — появились в конце 80-х, серийное производство так и не было запущено;

появились в конце 80-х, серийное производство так и не было запущено; Х-55СМ — увеличенной дальности;

увеличенной дальности; Х-65С — советская модернизация Х-55, проект был приостановлен;

Х-555 — российская модернизация советской Х-55 уже после развала СССР. Испытания крылатых ракет Х-555 начались в 2000-х годах, на вооружение они были приняты после 2010-го. Ракеты имеют улучшенную систему навигации (инерциальная автокорреляционная с коррекцией по рельефу и спутниковая навигация).

Ракета Х-55. / Фото: Missiles.ru

Ракетами Х-555 и Х-55 Россия наносила авиаудары по городам Сирии, а с февраля 2022 года бьет ими и по целям в Украине, в частности:

в марте 2022 года ракетами Х-55 был нанесен удар по авиаремонтному заводу во Львове;

во время осенне-зимних массированных ракетных обстрелов были неоднократно зафиксированы случаи применения ракет Х-55 с имитаторами ядерной боевой части, чтобы перенасытить противовоздушную оборону Украины ложными целями ( в частности, 26 января 2023 года);

в частности, 26 января 2023 года); в ночь на 9 мая Россия атаковала Киев 15 крылатыми ракетами, среди которых X-55 (все были уничтожены). Обломки одной из ракет X-55 упали в Голосеевском районе города Киева и еще одной X-55 — во дворе частного дома в Киевской области.



В 1999 году Украина передала России почти 600 ракет Х-55 и Х-55СМ в качестве оплаты за поставки природного газа.

Технические характеристики ракет Х-55:



Длина — 5,88 м

Диаметр корпуса — 0,51 м

Размах крыльев — 3,1 м

Стартовая масса — 1195 кг

Масса боевой части — 410 кг

Мощность боевой части 200−500 Кт

Дальность полета — 2500 км

Скорость полета — 720−830 км/ч



Высота пуска — 200−12000 м

Технические характеристики ракет Х-555:



Длина — 6,04 м

Диаметр корпуса — 0,77 м

Размах крыльев — 3,1 м

Стартовая масса — 1280 кг

Масса боевой части — 410 кг

Мощность боевой части 200−500 Кт

Дальность полета — 2000 км ( без конформных топливных баков)

без конформных топливных баков) Скорость полета — 720−830 км/ч



Высота пуска — 200−12000 м

Российский бомбардировщик Ту-95МС выпускает ракету Х-555 в Сирии, 2015 год / Фото: mil.ru

По словам военного эксперта Михаил Жирохова, многие крылатые ракеты, которыми россияне обстреливают Украину — в частности Х-55, Х-555 и Х-22 — это боеприпасы еще советского производства, которые уже не изготавливаются в России.

«Сейчас у них [россиян] есть серийное производство крылатых ракет Х-101/Х-102, Калибр и фактически все, — говорит NV Жирохов, — Разве что планируют запустить в серийное производство еще крылатую ракету Х-50 Орион».

Он также рассказал, что сейчас россияне пытаются самостоятельно производить ракеты Х-55 из рабочих компонентов от списанных советских боеприпасов. Но это скорее единичные случаи, а не серийное производство, подчеркнул эксперт.