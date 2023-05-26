РФ снова использовала Х-555 для ночного удара: что это за крылатые ракеты и в чем их отличие от Х-55
Обломки Х-55, более старого прототипа Х-555, достают из озера в Киевской области (Фото:Национальная полиция)
Среди ракет, которыми Россия обстреливает украинские города, есть старые советские крылатые ракеты Х-55 и их обновленная модификация Х-555. В частности последний тип ракет был использован во время массированного удара по Киеву в ночь на 26 мая.
NV напоминает, что это за ракеты.
Х-55 — это стратегическая авиационная крылатая ракета советской эпохи, разработанная в конце 1970-х — начале 1980-х годов в конструкторском бюро Радуга (город Дубна).
Носители ракет Х-55 и ее модернизированной версии Х-555 — это российские стратегические бомбардировщики:
- Ту-95
- Ту-160
Ракеты Х-55 способны совершать полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Они предназначены для применения против стационарных наземных целей с заранее известными координатами.
Базовый вариант ракеты Х-55 имеет несколько модификаций (включая тип Х-555, которыми РФ также обстреливает Украину):
- Х-55ОК — появились в конце 80-х, серийное производство так и не было запущено;
- Х-55СМ — увеличенной дальности;
- Х-65С — советская модернизация Х-55, проект был приостановлен;
- Х-555 — российская модернизация советской Х-55 уже после развала СССР. Испытания крылатых ракет Х-555 начались в 2000-х годах, на вооружение они были приняты после 2010-го. Ракеты имеют улучшенную систему навигации (инерциальная автокорреляционная с коррекцией по рельефу и спутниковая навигация).
Ракетами Х-555 и Х-55 Россия наносила авиаудары по городам Сирии, а с февраля 2022 года бьет ими и по целям в Украине, в частности:
- в марте 2022 года ракетами Х-55 был нанесен удар по авиаремонтному заводу во Львове;
- во время осенне-зимних массированных ракетных обстрелов были неоднократно зафиксированы случаи применения ракет Х-55 с имитаторами ядерной боевой части, чтобы перенасытить противовоздушную оборону Украины ложными целями (в частности, 26 января 2023 года);
- в ночь на 9 мая Россия атаковала Киев 15 крылатыми ракетами, среди которых X-55 (все были уничтожены). Обломки одной из ракет X-55 упали в Голосеевском районе города Киева и еще одной X-55 — во дворе частного дома в Киевской области.
В 1999 году Украина передала России почти 600 ракет Х-55 и Х-55СМ в качестве оплаты за поставки природного газа.
Технические характеристики ракет Х-55:
- Длина — 5,88 м
- Диаметр корпуса — 0,51 м
- Размах крыльев — 3,1 м
- Стартовая масса — 1195 кг
- Масса боевой части — 410 кг
- Мощность боевой части 200−500 Кт
- Дальность полета — 2500 км
- Скорость полета — 720−830 км/ч
- Высота пуска — 200−12000 м
Технические характеристики ракет Х-555:
- Длина — 6,04 м
- Диаметр корпуса — 0,77 м
- Размах крыльев — 3,1 м
- Стартовая масса — 1280 кг
- Масса боевой части — 410 кг
- Мощность боевой части 200−500 Кт
- Дальность полета — 2000 км (без конформных топливных баков)
- Скорость полета — 720−830 км/ч
- Высота пуска — 200−12000 м
По словам военного эксперта Михаил Жирохова, многие крылатые ракеты, которыми россияне обстреливают Украину — в частности Х-55, Х-555 и Х-22 — это боеприпасы еще советского производства, которые уже не изготавливаются в России.
«Сейчас у них [россиян] есть серийное производство крылатых ракет Х-101/Х-102, Калибр и фактически все, — говорит NV Жирохов, — Разве что планируют запустить в серийное производство еще крылатую ракету Х-50 Орион».
Он также рассказал, что сейчас россияне пытаются самостоятельно производить ракеты Х-55 из рабочих компонентов от списанных советских боеприпасов. Но это скорее единичные случаи, а не серийное производство, подчеркнул эксперт.