Крылатые ракеты Х-101. Для ночного удара по Киеву Россия использовала современные снаряды, которыми била по Умани: что это за боеприпасы 26 мая, 08:46 Полицейские изучают остатки сбитой ракеты Х-101 (Фото:Полиция Киевской области)

Россия регулярно обстреливает украинские города крылатыми ракетами Х-101 — это один из самых новых типов ракет, которые есть на вооружении у РФ. В частности, они были использованы для удара по многоэтажке в Умани в апреле 2023 года и для последнего удара по Киеву в ночь на 26 мая.

NV напоминает, что это за тип ракет.

Х-101 — это стратегическая крылатая ракета класса «воздух — земля». Это одна из самых новых российских разработок, ракета спроектирована с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

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Подобная ракета может нести термоядерную боеголовку, в таком варианте имеет название Х-102.

Ракета разработана конструкторским бюро Радуга, РФ утверждает, что она имеет исключительно российские комплектующие.

Носителями таких ракет являются российские стратегические бомбардировщики:

Ту-160 ( до 12 ракет Х-101 в двух внутренних отсеках)

до 12 ракет Х-101 в двух внутренних отсеках) Ту-95МС ( до 8 ракет на внешней подвеске)

Ракеты Х-101 используют комбинированную систему наведения: в основе это инерционная система с оптико-электронной коррекцией, а на конечном участке используется головка самонаведения. В отличие от ракет предыдущего поколения, ракета Х-101 гипотетически способна изменить цель, когда уже находится в воздухе.

По результатам испытаний ракета Россия заявляла, что ракеты Х-101 теоретически способны уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м. Номинально круговое вероятное отклонение ракеты составляет 7 м на дальности до 5500 км.



Впервые такие ракеты Россия использовала в Сирии, а после февраля 2022 года оккупанты регулярно используют их для ударов по Украине. В частности такие ракеты Россия использовала для (приведены лишь отдельные примеры):

авиаударов по Винницкому аэропорту и военному аэродрому Гавришовка весной 2022 года

ударов по критической инфраструктуре Украины в 2022/2023 годах

ракетного удара по Днепру 28 апреля 2023 года, когда погибла мать с трехлетним ребенком

ракетного удара по Умани в апреле 2023 года, когда был уничтожен целый подъезд многоэтажки и повреждено около 10 многоквартирных домов, 23 человека погибли.

В последнее время Россия использует для ударов по Украине ракеты Х-101 «прямо с конвейера», то есть вскоре после изготовления, сообщал портал Defense Express.

Украинская ПВО была способна сбивать такие ракеты даже до появления в Украине ЗРК Patriot, хотя это одна из самых сложных целей. Ранее украинские зенитные ракетные войска были вынуждены выпускать две устаревшие ракеты из комплексов Бук или С-300 по одной Х-101. Новые системы ПВО, такие как NASAMS и IRIS-T, дают лучший эффект против таких ракет.

Основные показатели ракет Х-101

Длина — 7,45 м



Диаметр — 742 мм

Размах крыла — 3 м

Стартовая масса — 2200−2400 кг

Масса боевой части — 400 кг

Скорость, крейсерская — 190−200 м/с



Скорость, максимальная — 250−270 м/с

Максимальная дальность — от 3000 до 5500 км, по разным данным

Бомбардировщик Ту-95МС c ракетами Х-101 на подвеске / Фото: mil.ru

Модернизация ракеты во время вторжения в Украину

С конца ноября 2022 года Силы обороны Украины стали замечать в обломках ракет Х-101 устройства для отстрела радиолокационных ловушек. Таким образом российские инженеры ищут способ прорыва противовоздушной обороны.



А в феврале 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что России пришлось модернизировать крылатые ракеты Х-101 из-за проблем с точностью наведения. Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк.

По его словам, российская ракета Х-101 продемонстрировала ограниченные возможности прорыва системы ПВО, поэтому оккупанты вынуждены были модернизировать ее быстрыми темпами.

В частности россияне пытались улучшить оптико-электронную систему наведения таких ракет. Эта модификация появилась еще в конце осени, принципиальным отличием модернизированной оптико-электронной системы наведения ракеты Х-101 нового поколения является наличие трех неподвижных объективов. По замыслу агрессора, такая «новация» должна повысить точность наведения ракетных ударов на цель.

В старой оптико-электронной системе был один объектив, установленный на поворотный механизм с углами наклона до 10 градусов.

«Замысел модификации ракеты свидетельствует о том, что РФ не отказывается от своей тактики терроризма, а хочет нанести все больше разрушений, убивать все больше украинцев. Именно поэтому могут появиться новые модификации и технические решения для повышения точности и смертоносности российских ракет», — резюмировал Данилюк.

Кроме того, в начале 2023 года Россия начала маскировать свои ракеты Х-101. На корпусе ракет зачищают болгаркой серийный номер.

Это делается для того, чтобы невозможно было идентифицировать приблизительную дату изготовления ракеты.



Серийный номер содержит информацию о годе, квартале, партии и порядковый номер ракеты в партии. Это позволяло оценить темпы и порядок использования этих ракет.