В Гвардию наступления уже поступило более 27 тысяч обращений — МВД 12 февраля, 23:29 В Гвардию наступления поступило более 27 тысяч обращений (Фото:Генштаб ВСУ)

В штурмовые бригады Гвардия наступления в общей сложности поступило уже более 27 тысяч обращений, из которых более 15 тысяч заявок на вступление.

Об этом заявила представительница МВД Марьяна Рева в эфире телемарафона.



"За чуть больше чем неделю активной кампании мы отмечаем большую активность людей к этой теме. В общей сложности мы получили на сегодня более 27 тысяч обращений. В эту цифру входят и консультации, которые предоставляют работники в ЦНАПах, а также через горячую линию, их зафиксировано более 12 тысяч", - сказал представитель МВД.

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Она уточнила, что именно на поступление подано более 15 тысяч заявок.

"Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, в присоединение к нашим бригадам, то их на сегодня уже более 15 тысяч. Люди активно записываются, перед этим они активно расспрашивают у наших консультантов об условиях, о том, что их ожидает", – сказала она.



Пресс-секретарь МВД сообщила, что более 800 человек уже прошли военно-врачебные обследования и приобщены на следующие этапы.



По ее словам, формирование восьми бригад, в которые сейчас идет отбор, будут проводить до 1 апреля, а затем будут формироваться следующие штурмовые бригады.

"Формирование восьми бригад, которые мы активно коммуницируем, будет проводиться до 1 апреля. Однако мы видим, что есть большая заинтересованность со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в эти бригады, обязательно будут приглашены на отбор в следующие бригады", - сказала Рева.

2 февраля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о формировании штурмовых бригад Гвардия наступления для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

В первую очередь, их цель — освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины. Основу составят действующие и бывшие полицейские, правоохранители и нацгвардейцы. Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев. Сначала будет индивидуальным, затем в составе подразделения.

Только за день заявки на вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления подали более 3000 добровольцев.

По состоянию на 11 февраля сообщалось о 20 тысячах поданных обращений.