Военные Гвардии наступления уже выполняют боевые задачи на фронте: в НГУ сообщили подробности 3 августа, 14:33 Всего сформированы девять бригад Гвардии наступления (Фото:МВД)

Военные Гвардии наступления уже выполняют боевые задачи на фронте.

Об этом сообщил директор департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге.

«Сейчас в составе батальонов, некоторых экипажей военные большинства бригад Гвардии наступления уже выполняют задачи, то есть вступили в бой», — отметил он.

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Уршалович добавил, что подразделения Нацгвардии Буревий, Рубеж ведут сейчас оборонные действия на восточных рубежах Украины, а подразделения бригад Спарта, Кара-Даг, Червона калина уже успешно участвуют в наступательных действиях Сил обороны на южном направлении.

На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Сформированы девять бригад.

Списки с бойцами Гвардии наступления засекретили.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что после окончания войны РФ против Украины бригады Гвардии наступления будут расформированы. После этого добровольцы из Гвардии наступления будут проводить стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях, которые были оккупированы с 2014 года.