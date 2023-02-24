Гвардия наступления показала, как тренирует бойцов — видео 24 февраля, 13:07 Украина формирует штурмовые бригады в Гвардии наступления для освобождения своих территорий (Фото:Генштаб)

Появилось видео тренировки новобранцев Гвардии наступления, штурмовые бригады которых формируют для освобождения оккупированных территорий Украины.



«Быть готовым преодолевать трудности и нагрузки. И не только в спортивной одежде. Но и в снаряжении. Именно такие тренировки проходят бойцы и новобранцы, чтобы быть физически подготовленными и сильными», — говорится в подписи к ролику.

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2 февраля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о формировании штурмовых бригад Гвардия наступления для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

В первую очередь, их цель — освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины. Основу составят действующие и бывшие полицейские, правоохранители и нацгвардейцы. Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев. Сначала будет индивидуальным, затем в составе подразделения.

Только за день заявки на вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления подали более 3000 добровольцев.