Гвардия наступления. Набор в штурмовые бригады продолжается: получили уже почти 9 тысяч заявок 7 февраля, 14:59 Набор в Гвардию наступления продолжается (Фото:Генштаб/ВСУ)

Набор в ряды штурмовых бригад Гвардия наступления Министерства внутренних дел Украины продолжается. По состоянию на вторник, 7 февраля, заявки подали уже около 9 тысяч желающих.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В полицейскую бригаду Лють добровольцы отправили более 2000 заявок, в штурмовые бригады Нацгвардии — более 4500, в бригаду пограничников Сталевий кордон — более 1200.

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Активнее всего заявки подают на сайте storm.mvs.gov.ua — за пару дней кампании получили почти 7900. Также с добровольцами общаются и записывают в новые подразделения МВД в ЦНАПах. Всего через них поступило более 5000 обращений и более 1000 заявок.

О формировании штурмовых бригад Гвардия наступления глава МВД Игорь Клименко сообщил 2 февраля. Прежде всего, их цель — освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины. Основу составят действующие и бывшие полицейские, правоохранители и нацгвардейцы. Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев. Сначала будет индивидуальным, потом — в составе подразделения.

В Харьковской области решили создать восемь штурмовых бригад Гвардии наступления.

