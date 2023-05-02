Бригады Гвардии наступления поступят под командование Сил обороны после получения боевого задания: глава МВД раскрыл детали 2 мая, 11:36 Восемь бригад Гвардии наступления полностью сформированы (Фото:МВД)

Восемь бригад Гвардии наступления полностью сформированы и поступят под командование Сил обороны после получения боевого задания.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко в интервью Интерфакс-Украина.

«Бригады сформированы полностью. Это восемь бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности. Мы довооружаем уже сформированные бригады, они пройдут соответствующее обучение — это 2−3 недели — и параллельно приступаем к формированию дополнительных подразделений», — отметил он.

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Клименко не назвал точное количество военнослужащих Гвардии наступления, но добавил, что эту цифру можно вычислить теоретически. По его словам, бригады поступают под командование Сил обороны после того, как будет боевая задача.

Задача каждой из этих бригад — проведение соответствующих наступательных штурмовых действий вместе с Силами обороны во время военных операций.

«От каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского будет зависеть успешность операции на том или ином направлении», — резюмировал министр.

На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Ранее в МВД заявили, что ее подразделения почти сформированы, набор резервистов продолжается.

Списки с бойцами Гвардии наступления засекретят, зарплата будет от 25 тысяч гривен.