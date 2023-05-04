Уже шесть бригад Гвардии наступления готовы выполнять задачи — НГУ
Украинские военнослужащие (Фото:МВД)
Шесть бригад Национальной гвардии Украины, которые являются частью Гвардии наступления, уже сформированы и готовы к выполнению задач Сил обороны.
Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович.
«В процессе — седьмая бригада Хартия, о формировании которой было объявлено в апреле», — сказал он.
Сложившиеся бригады сейчас довооружают, еще несколько недель они будут проходить боевую улаживание, сообщил Уршалович.
На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Ранее в МВД заявили, что ее подразделения почти сформированы, набор резервистов продолжается.
Списки с бойцами Гвардии наступления засекретят, зарплата будет от 25 тысяч гривен.