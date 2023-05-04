Уже шесть бригад Гвардии наступления готовы выполнять задачи — НГУ 4 мая, 16:44 Украинские военнослужащие (Фото:МВД)

Шесть бригад Национальной гвардии Украины, которые являются частью Гвардии наступления, уже сформированы и готовы к выполнению задач Сил обороны.

Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович.

«В процессе — седьмая бригада Хартия, о формировании которой было объявлено в апреле», — сказал он.

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Сложившиеся бригады сейчас довооружают, еще несколько недель они будут проходить боевую улаживание, сообщил Уршалович.

На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Ранее в МВД заявили, что ее подразделения почти сформированы, набор резервистов продолжается.

Списки с бойцами Гвардии наступления засекретят, зарплата будет от 25 тысяч гривен.