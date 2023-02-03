Гвардия наступления. В Харьковской области создадут восемь штурмовых бригад
В Харьковской области будет создано восемь штурмовых бригад Гвардии наступления (Фото:Генштаб)
В Харьковской области будет создано восемь штурмовых бригад Гвардии наступления. Они будут состоять из добровольцев Министерства внутренних дел.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, 29 населенных пунктов области все еще находятся под оккупацией.
Кроме того, оккупанты почти ежедневно обстреливают города и села региона.
«Сегодня на совместном брифинге с главой ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко, заместителем начальника Восточного теруправления Нацгвардии Сергеем Ховайло и и.о. начальника 4-го пограничного отряда Александра Михайлюка объявили о старте на Харьковщине национальной кампании Гвардии наступления», — написал Синегубов.
Он отметил, что будет создано восемь новых бригад на базе Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
«Бригады будут формироваться исключительно из добровольцев, которые пройдут соответствующую подготовку и получат современное вооружение. Добровольцы уже сейчас могут записаться в новые бригады в пяти ЦНАПах Харьковской области», — добавил глава ОВА.
Накануне и.о главы МВД Игорь Клименко объявил о начале формирования штурмовых бригад Гвардия наступления для освобождения захваченных украинских территорий и усиления Сил обороны.