Гвардия наступления. В Харьковской области создадут восемь штурмовых бригад 3 февраля, 14:23 В Харьковской области будет создано восемь штурмовых бригад Гвардии наступления (Фото:Генштаб)

В Харьковской области будет создано восемь штурмовых бригад Гвардии наступления. Они будут состоять из добровольцев Министерства внутренних дел.



Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, 29 населенных пунктов области все еще находятся под оккупацией.

Кроме того, оккупанты почти ежедневно обстреливают города и села региона.

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«Сегодня на совместном брифинге с главой ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко, заместителем начальника Восточного теруправления Нацгвардии Сергеем Ховайло и и.о. начальника 4-го пограничного отряда Александра Михайлюка объявили о старте на Харьковщине национальной кампании Гвардии наступления», — написал Синегубов.

Он отметил, что будет создано восемь новых бригад на базе Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

«Бригады будут формироваться исключительно из добровольцев, которые пройдут соответствующую подготовку и получат современное вооружение. Добровольцы уже сейчас могут записаться в новые бригады в пяти ЦНАПах Харьковской области», — добавил глава ОВА.

Накануне и.о главы МВД Игорь Клименко объявил о начале формирования штурмовых бригад Гвардия наступления для освобождения захваченных украинских территорий и усиления Сил обороны.