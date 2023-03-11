Идет набор в резерв. Практически все подразделения Гвардии наступления уже сформированы — МВД
Украинские защитники (Фото:Гвардия наступления)
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что подразделения Гвардии наступления, в которую подали заявки уже 28 тысяч добровольцев, практически сформированы, и сейчас идет набор в резерв.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
«28 тысяч заявок от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через соответствующий сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор, — заметил он. — Учебу практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают», — прокомментировал Клименко.
Как отмечается, обучение будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГПСУ и Нацполиции, которые все называются Гвардией наступления.
«Подразделения в основном сформированы. Мы набираем дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее», — добавил глава МВД.
Гвардия наступления будет состоять из восьми бригад, их формируют на основе подразделений, отличившихся в легендарных боях в разных регионах страны.
7 марта Министерство внутренних дел Украины получило более 23 тысяч заявок на вступление в ряды Гвардии наступления, 5% из которых — от женщин. Списки рядовых бойцов обнародовать не будут.
Иностранцев в подразделения сейчас не берут, а командиры открыты публичным лицам.
О формировании штурмовых бригад Гвардия наступления глава МВД Игорь Клименко сообщил 2 февраля. Прежде всего, их цель — освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины.