Прокуратура Киева передала Гвардии наступления машины, боеприпасы и оружие 15 мая, 11:52 Изъятое авто, переданное на нужды штурмовых бригад (Фото:Киевская городская прокуратура/Facebook)

Киевская городская прокуратура передала на нужды Гвардии наступления изъятые машины, боеприпасы и оружие.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение о передаче изъятого оружия, дронов, авто и другой техники принял суд.

В прокуратуре уточнили, что для нужд штурмовых бригад МВД Гвардии наступления передали четыре машины — Nissan, Mitsubishi L-200 и два Volkswagen.

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Также военным передали прицеп с тентом, зенитную установку ЗУ-23−2, более сотни минометных мин, снаряженных вышибными зарядами и баллистическим порохом, десятки ящиков с минивзрывателями, баллистический порох, большое количество патронов разного калибра, гранаты, гранатоментные выстрелы и выстрелы РПГ, тротил, дроны, планшеты и более 70 наименований разного оружия и боеприпасов.

Все переданное оружие было обнаружено и изъято в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК Украины).

На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Ранее в МВД заявили, что ее подразделения почти сформированы, набор резервистов продолжается.

Списки с бойцами Гвардии наступления засекретят, зарплата будет от 25 тысяч гривен.