Подразделения Гвардии наступления практически сформированы, набор резервистов продолжается — МВД

31 марта, 22:24
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Более 10% добровольцев, подавших заявки в подразделения МВД Гвардия наступления, уже зачислены в воинские части (Фото:Генштаб)

Более 10% добровольцев, подавших заявки в подразделения МВД Гвардия наступления, уже зачислены в воинские части (Фото:Генштаб)

Запись в Гвардию наступления приостановлена, потому что подразделения практически сформированы. В то же время набор резервистов продолжается.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Он отметил, что уже были получены несколько десятков тысяч заявок на поступление в Гвардию наступления со всех регионов Украины.

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«Это добровольное движение, на которое сейчас спрос общества. Мы приостановили запись в Гвардию наступления, потому что подразделения практически сформированы. В то же время есть много заполненных анкет и заявок на вступление, поэтому решили продолжить формирование наших резервных подразделений», — сказал Клименко.

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Министр добавил, что Гвардию наступления готовят для дальнейшей деоккупации территории Украины.

Кроме того, по его словам, подразделения готовы к проведению стабилизационных мероприятий на будущих освобожденных территориях.

Ранее представитель Нацгвардии Руслан Музычук сообщал, что более 35 тысяч украинцев подали заявку на вступление в Гвардию наступления с начала февраля.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия МВД Украины Игорь Клименко Гвардия наступления

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