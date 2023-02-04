Гвардия наступления. Тысячи добровольцев за день подали заявки на вступление в штурмовые бригады 4 февраля, 12:31 Более 3000 тысяч добровольцев за день подали заявки на вступление в Гвардию наступления (Фото:Генштаб)

Более 3000 добровольцев за день подали заявки на вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В частности, в ЦНАП обратились 3086 граждан, из них подали заявки — 527. На целевой сайт storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет. На «горячую линию» по вопросам консультации по вступлению и деятельности штурмовых бригад МВД поступило 480 звонков.

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Присоединиться к Гвардии наступления можно, подав соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua или же заполнив заявку через Центры предоставления административных услуг.

Ранее и.о главы МВД Игорь Клименко объявил о начале формирования штурмовых бригад Гвардия наступления для освобождения захваченных украинских территорий и усиления Сил обороны.

В Харьковской области приняли решение создать восемь штурмовых бригад Гвардии наступления.

