Гвардия наступления. Тысячи добровольцев за день подали заявки на вступление в штурмовые бригады
Более 3000 тысяч добровольцев за день подали заявки на вступление в Гвардию наступления (Фото:Генштаб)
Более 3000 добровольцев за день подали заявки на вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В частности, в ЦНАП обратились 3086 граждан, из них подали заявки — 527. На целевой сайт storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет. На «горячую линию» по вопросам консультации по вступлению и деятельности штурмовых бригад МВД поступило 480 звонков.
Присоединиться к Гвардии наступления можно, подав соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua или же заполнив заявку через Центры предоставления административных услуг.
Ранее и.о главы МВД Игорь Клименко объявил о начале формирования штурмовых бригад Гвардия наступления для освобождения захваченных украинских территорий и усиления Сил обороны.
В Харьковской области приняли решение создать восемь штурмовых бригад Гвардии наступления.